Стало известно, какие вопросы вынесут на завтрашнее заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завтра, 11 февраля 2022 года, рассмотрит вопросы территориальной обороны и региональной политики. Но одной из основных тем будут российские учения, которые фактически будут блокировать украинские морские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.

По его словам, одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокирование Россией частей Черного и Азовского морей.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и ряд других.