Стало известно, какие вопросы вынесут на завтрашнее заседание СНБО
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завтра, 11 февраля 2022 года, рассмотрит вопросы территориальной обороны и региональной политики. Но одной из основных тем будут российские учения, которые фактически будут блокировать украинские морские порты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента.
По его словам, одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокирование Россией частей Черного и Азовского морей.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и ряд других.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирает на 11 февраля в 15:30 выездное заседание СНБО. Оно состоится в Харькове, в здании областной государственной администрации.
Также ранее стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов.