UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, какие санкции может вести ЕС против России из-за признания "ЛДНР"

Автор: Каролина Гайдук

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал признание президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР" "актом войны". По его словам, Европейский Союз готов ввести санкции против России, однако для этого потребуется единогласие стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на Sky News.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР", соглашения с псевдореспубликами, в частности, предполагают размещение российских военных на територии ОРДЛО.

Кроме того, вчера появилась информация, что Россия уже ввела войска на оккупированную територию Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз