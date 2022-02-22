RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, які санкції може вести ЄС проти Росії через визнання "ЛДНР"

Автор: Кароліна Гайдук

Європейський Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав дії Володимира Путіна "актом війни". За його словами, Європейський Союз готовий ввести санкції проти Росії, однак для цього буде потрібно одноголосність країн-членів.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на Sky News.

За його словами, введення санкцій, швидше за все, буде поступовим, а обмеження, що вводяться, залежатимуть від дій Росії.

Спочатку вони включатимуть заборону на в'їзд фізичних осіб та конфіскацію активів у Європі та за кордоном.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР", угоди із псевдореспубліками, зокрема, передбачають розміщення російських військових на території ОРДЛО.

Крім того, вчора з'явилася інформація, що Росія вже ввела війська на окуповану територію Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз