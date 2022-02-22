Стало відомо, які санкції може вести ЄС проти Росії через визнання "ЛДНР"

Європейський Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав дії Володимира Путіна "актом війни". За його словами, Європейський Союз готовий ввести санкції проти Росії, однак для цього буде потрібно одноголосність країн-членів.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на Sky News .

За його словами, введення санкцій, швидше за все, буде поступовим, а обмеження, що вводяться, залежатимуть від дій Росії.

Спочатку вони включатимуть заборону на в'їзд фізичних осіб та конфіскацію активів у Європі та за кордоном.