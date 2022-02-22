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Стало известно, какие санкции может вести ЕС против России из-за признания "ЛДНР"

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ЕС, Вторник 22 февраля 2022 11:26
Стало известно, какие санкции может вести ЕС против России из-за признания "ЛДНР" Фото: представитель ЕС Дидье Рейндерс (depositphotos)
Автор: Каролина Гайдук

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал признание президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР" "актом войны". По его словам, Европейский Союз готов ввести санкции против России, однако для этого потребуется единогласие стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на Sky News.

По его словам, введение санкций, скорее всего, будет постепенным, а вводимые ограничения будут зависеть от действий России.

Сначала они будут включать запрет на въезд физических лиц и конфискацию активов в Европе и за рубежом.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР", соглашения с псевдореспубликами, в частности, предполагают размещение российских военных на територии ОРДЛО.

Кроме того, вчера появилась информация, что Россия уже ввела войска на оккупированную територию Донбасса.

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