Стало известно, какие санкции может вести ЕС против России из-за признания "ЛДНР"

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал признание президентом РФ Владимиром Путиным "ЛДНР" "актом войны". По его словам, Европейский Союз готов ввести санкции против России, однако для этого потребуется единогласие стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украины , ссылаясь на Sky News .

По его словам, введение санкций, скорее всего, будет постепенным, а вводимые ограничения будут зависеть от действий России.