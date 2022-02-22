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Стало відомо, які санкції може вести ЄС проти Росії через визнання "ЛДНР"

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ЄС, Вівторок 22 лютого 2022 11:26
Стало відомо, які санкції може вести ЄС проти Росії через визнання "ЛДНР" Фото: представник ЄС Дідьє Рейндерс (depositphotos)
Автор: Кароліна Гайдук

Європейський Комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс назвав дії Володимира Путіна "актом війни". За його словами, Європейський Союз готовий ввести санкції проти Росії, однак для цього буде потрібно одноголосність країн-членів.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на Sky News.

За його словами, введення санкцій, швидше за все, буде поступовим, а обмеження, що вводяться, залежатимуть від дій Росії.

Спочатку вони включатимуть заборону на в'їзд фізичних осіб та конфіскацію активів у Європі та за кордоном.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР", угоди із псевдореспубліками, зокрема, передбачають розміщення російських військових на території ОРДЛО.

Крім того, вчора з'явилася інформація, що Росія вже ввела війська на окуповану територію Донбасу.

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