Стало известно, какие политсилы хуже всего ходили на заседания Рады во время карантина

Самая низкая посещаемость внеочередных заседаний Верховной рады на время карантина у фракции "Батькивщина" и группы "За майбутнє". Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в своем Facebook.

Так, КИУ проанализировал посещения фракциями и группами парламента пленарных заседаний, состоявшихся во время карантина.

"Депутаты ЕС и "Слуги народа" - лидеры по посещаемости Рады во время карантина. Всего с момента объявления карантина 11 марта состоялось шесть внеочередных пленарных заседаний ВР: 17, 30 марта и 13 апреля. В среднем на них было зарегистрировано 328 народных депутатов. То есть, около 100 политиков не посещали заседания Рады во время карантина", - сообщает комитет.

Указано, что высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность", 90% депутатов которой регулярно приходили на заседания ВР. Они стали лидерами по посещаемости в каждый из дней, когда происходили внеочередные заседания. На втором же месте - СН, в среднем 86% депутатов монобольшинства появлялись на заседаниях Рады. Третий результат у фракции "Голос" - 75%.

"Посредственные показатели у группы "Доверие" (как правило, 69% депутатов группы были зарегистрированы), внефракционных (65%) и " Оппозиционной платформы За жизнь" (63%). Самые низкие результаты у ВО "Батькивщина" (51%) и группы "За майбутнє" (42%)", - информирует комитет.

При этом в КИУ отметили, что общие показатели посещения не слишком отличались от того, как депутаты обычно посещают Раду.

Напомним, в начале апреля комитет ВР по вопросам предотвращения коррупции должен был рассмотреть законопроект №2328 об основаниях отсутствия народного депутата на заседании ВР.

Как писало РБК-Украина, в конце октября 2019 вступил в силу закон о лишении нардепов выплат за прогулы.