Стало відомо, які політсили найгірше ходили на засідання Ради під час карантину

Найнижча відвідуваність позачергових засідань Верховної ради на час карантину у фракції "Батьківщина" та групи "За майбутнє". Про це повідомляє Комітет виборців України у своєму Facebook.

Так, КВУ проаналізував відвідування фракціями та групами парламенту пленарних засідань, що відбулися під час карантину.

"Депутати ЄС і "Слуги Народу" - лідери за відвідуванням Ради під час карантину. Всього з моменту оголошення карантину 11 березня відбулося шість позачергових пленарних засідань ВР: 17, 30 березня та 13 квітня. У середньому на них було зареєстровано 328 народних депутатів. Тобто, близька 100 політиків не відвідували засідання Ради під час карантину", - повідомляє комітет.

Вказано, що найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Європейська солідарність", 90% депутатів якої регулярно приходили на засідання ВР. Вони стали лідерами з відвідування у кожний з днів, коли відбувалися позачергові засідання. На другому ж місці - СН, у середньому 86% депутатів монобільшості з’являлися на засіданнях Ради. Третій результат у фракції "Голос" - 75%.

"Посередні показники в групи "Довіра" (як правило, 69% депутатів групи були зареєстровані), позафракційних (65%) та "Опозиційної платформи За життя" (63%). Найнижчі результати у ВО "Батьківщина" (51%) та групи "За майбутнє" (42%)", - інформує комітет.

При цьому у КВУ зазначили, що загальні показники відвідування не надто відрізнялися від того, як депутати зазвичай відвідують Раду.

Нагадаємо, на початку квітня комітет ВР з питань запобігання корупції мав розглянути законопроект №2328 про підстави відсутності народного депутата на засіданні ВР.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня 2019 року набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат за прогули.