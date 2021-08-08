Стало известно, какая страна возглавила медальный зачет Олимпиады-2020

Сборная США сегодня завоевала еще две золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио. Таким образом, сборная США догнала Китай по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2020.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
В частности, сегодня победу в олимпийском турнире одержала женская сборная США по баскетболу. Американская велогонщица Дженнифер Валенте стала победительницей соревнований в омниуме.
США вышли на первое место в медальном зачете. В активе США 38 золотых, 39 серебряных и 33 бронзовые награды. Китай идет вторым (38-31-18). На третьем месте - Япония (27-14-17).