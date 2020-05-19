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Стало известно, когда истекает срок временного убежища Януковича в России

Новости » Политика     19.05.2020 - 13:33
Стало известно, когда истекает срок временного убежища Януковича в России
Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Срок временного убежища Януковича истекает 26 октября 2020 года

Срок действия временного убежища в России, предоставленного бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, истекает 26 октября 2020 года. При этом Россия все равно отказывает украинской стороне во вручении процессуальных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения.

Согласно решению, 12 мая было удовлетворено ходатайство Офиса генпрокурора, и Януковича заочно арестовали как подозреваемого в организации мер по подавлению массовых акций на Майдане.

Как следует из текста судебного определения, Янукович скрывается в России и получил там временное убежище. Указано, что Миграционная служба России продлила срок действия временного убежища до 26 октября 2020 года.

Также отмечается, что Генпрокуратура России отказала Украине на все просьбы о вручении процессуальных документов по делу Януковича. Сам экс-президент с 29 мая 2019 года объявлен в международный розыск, как следует из судебного решения.

Напомним, в Офисе генпрокурора заявляли, что решения о заочном аресте позволяют начать процедуру экстрадиции Януковича из Российской Федерации. На сегодня помимо приговора к 13 года заключения по делу о государственной измене, к бывшему президенту применили заочный арест по делам о расстрелах на Майдане и о захвате государственной власти.

Отметим, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", Виктора Януковича считают лучшим президентом Украины 9% респондентов.

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины Российская ФедерацияубежищеЯнукович
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