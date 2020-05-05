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Офис генпрокурора может запустить процедуру экстрадиции Януковича

Новости » Политика     05.05.2020 - 16:08
Офис генпрокурора может запустить процедуру экстрадиции Януковича
Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Заочный арест по новому делу позволяет снова запустить процедуру экстрадиции

Решение суда о заочном аресте бывшего президента Виктора Януковича позволяет начать процедуру его экстрадиции из Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что вчера Печерский районный суд Киева заочно взял Януковича под стражу по делу о захвате государственной власти. В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства сентября - октября 2010, когда Янукович незаконно увеличил объем властных полномочий.

"Эти властные полномочия относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года. Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении Януковича процедуру экстрадиции", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что прокуроры будут просить суд разрешить проведение специального досудебного расследования (in absentia).

Напомним, Россия официально отказала Украине в экстрадиции Януковича в мае 2016 года, когда суд рассматривал дело о государственной измене. По этому делу бывший президент уже заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.

Отметим, Украина несколько раз пыталась объявить Януковича в международный розыск, однако Интерпол считает это политическим преследованием. После побега из страны в 2014 году бывший президент Украины проживает на территории Российской Федерации.

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