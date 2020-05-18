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Украинцы составили рейтинг лучших президентов страны

Новости » Политика     18.05.2020 - 11:34
Украинцы составили рейтинг лучших президентов страны
Фото: офис президента (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кучма опередил Зеленского в рейтинге президентов

Среди всех президентов независимой Украины 20% украинце считают лучшим Леонида Кучму. Еще 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы составили рейтинг лучших президентов страны

Кроме того, 12% назвали лучшим президентом Петра Порошенко, 9% - Виктора Януковича, 6% - Виктора Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.

Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Отметим, в середине мая 2020 года относительное большинство украинцев оценивают первый президентства Владимира Зеленского на "удовлетворительно" (37%). По пятибалльной шкале это "тройка".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины рейтингВладимир Зеленскийопрос
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