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Стало відомо, коли закінчується термін тимчасового притулку Януковича в Росії

Новини » Політика     19.05.2020 - 13:33
Стало відомо, коли закінчується термін тимчасового притулку Януковича в Росії
Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

Строк тимчасового притулку Януковича закінчується 26 жовтня 2020 року

Термін дії тимчасового притулку в Росії, наданого колишньому президенту України Віктору Януковичу, закінчується 26 жовтня 2020 року. При цьому Росія все одно відмовляє українській стороні під вручення процесуальних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з рішенням, 12 травня було задоволено клопотання Офісу генпрокурора, і Януковича заочно заарештували як підозрюваного в організації заходів з придушення масових акцій на Майдані.

Як випливає з тексту судового визначення, Янукович переховується в Росії та отримав там притулок. Зазначено, що Міграційна служба Росії продовжила термін дії тимчасового притулку до 26 жовтня 2020 року.

Також зазначається, що Генпрокуратура Росії відмовила Україні на всі прохання про вручення процесуальних документів у справі Януковича. Сам екс-президент з 29 травня 2019 року оголошений в міжнародний розшук, як випливає з судового рішення.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявляли, що рішення про заочний арешт дозволяють розпочати процедуру екстрадиції Януковича з Російської Федерації. На сьогодні крім вироку до 13 років ув'язнення у справі про державну зраду, до колишнього президента застосували заочний арешт у справах про розстріли на Майдані і про захоплення державної влади.

Зазначимо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", Віктора Януковича вважають найкращим президентом України 9% респондентів.

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України Російська ФедераціяубежищеЯнукович
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