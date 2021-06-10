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Стало известно имя военнослужащей, которая погибла на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Вчера в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погибла украинская военнослужащая Карина Шемчук. Она служила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров.

"Вчера во время выполнения служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, лейтенант Карина Шемчук. Война забрала еще одно молодое сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - отметил Петров.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции и в результате боевых действий ранен один боец. У него пулевое ранение, состояние оценивается как средней тяжести. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь.

Накануне президент Владимир Зеленский в рамках поездки на Донбасс заявил, что за последние 7-10 дней число обстрелов значительно снизилось. Однако со стороны боевиков "есть провокации", в результате которых гибнут украинские военные.

"Мы видим и военные отмечают уменьшение количества обстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери", - сказал Зеленский.

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