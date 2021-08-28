Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Названо имя украинского военнослужащего, погибшего в Донбассе 27 августа. Это 39-летний Андрей Вискребець с 74-го разведбатальйона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожский областной территориальный центр комплектации .

Военнослужащий погиб от пули снайпера.

"Вчера, 27.08.2021 г. в Донецкой области при выполнении боевого задания от пули снайпера погиб наш земляк, Вискребець Андрей Викторович", - говорится в сообщении.

Андрей защищал Украину с 2015 года - сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт - 74 ОРБ.

У военного осталась жена и двое детей.