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Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

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Субота 28 серпня 2021 18:40
Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі Фото: стало відоме ім'я загиблого військового на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Назване ім’я українського військовослужбовця, який загинув на Донбасі 27 серпня. Це 39-річний Андрій Вискребець із 74-го розвідбатальйону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізький обласний територіальний центр комплектації.

Військовослужбовець загинув від кулі снайпера.

"Вчора, 27.08.2021 р. на Донеччині при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув наш земляк, Вискребець Андрій Вікторович", - йдеться в повідомленні.

Андрій захищав Україну з 2015 року - спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт - 74 ОРб.

У військового залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, сьогодні бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Відомо, що постраждали 8 військових.

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