Стало известно имя следующего премьер-министра России

Новым премьер-министром России после отставки Дмитрия Медведева станет Михаил Мишустин. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Также сообщается, что сам Мишустин согласился возглавить правительство.

Отметим, Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

Российские СМИ сообщают, что Путин уже подписал указ об отставке правительства Медведва, который был премьером с 2012 года.

апомним, сегодня Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.

После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства, а Путин предложил ему пост заместителя главы Совета безопасности РФ.