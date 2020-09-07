Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

В воскресенье, 6 сентября, на Донбассе погиб Тарас Кубийович, житель села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области. Он стал первым погибшим во время боевых действий в Донбассе с начала перемирия 27 июля.

Имя погибшего военнослужащего сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк в Facebook.

Погибший военнослужащий неоднократно призывался к военной службе.

"К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины ... С оружием в руках защищал родину ... И теперь пополнил небесный легион", - отметил председатель объединения участников АТО.

Напомним, 6 сентября оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по украинским позициям у Причепиловки в Луганской области. В результате вражеского обстрела украинский военный получил несовместимое с жизнью ранение.

Кроме того, вчера пророссийские боевики из гранатомета прицельно обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Красногоровки, в результате чего получил ранения украинский военный.