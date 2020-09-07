Стало відоме ім'я загиблого військового на Донбасі

В неділю, 6 вересня, на Донбасі загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівці, Городенківського району Івано-Франківської області. Він став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир'я 27 липня.

Ім'я загиблого військовослужбовця повідомив голова Городенківського районного об'єднання учасників АТО Михайло Човганюк в Facebook.

Загиблий військовослужбовець неодноразово призивався до військової служби.

"На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України... Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину... І тепер поповнив небесний легіон", - відзначив голова об'єднання учасників АТО.

Нагадаємо, 6 вересня окупанти зі стрілецької зброї відкрили вогонь по українських позиціях біля Причепилівки у Луганській області. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав несумісне з життям поранення.

Крім того, учора проросійські бойовики з гранатомету прицільно обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Красногорівки, в результаті чого отримав поранення український військовий.