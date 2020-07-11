Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

На Донбассе в результате обстрела боевиков 10 июля погиб 31-летний украинский военный Тарас Матвиев. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, младший лейтенант погиб в результате вражеского обстрела позиций украинский военных под Троицким.

"Вчера, 10 июля, во время обстрела украинских позиций российскими наемниками погиб 31-летний защитник с Жидачивского района Тарас Матвиев", - сообщили в ОГА.

Фото: Тарас Матвиев (loda.gov.ua)

Напомним, за прошедшие сутки боевики 17 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое - получили ранения.

Как писало РБК-Украина, двое военных были ранены в результате минометного обстрела вблизи Новолуганского.

Еще один военный был ранен вблизи Авдеевки, тогда противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что рассматривают несколько сценариев возможной российской агрессии по всему периметру украинско-российской государственной границы.