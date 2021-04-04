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Стало известно имя погибшего вчера в зоне ООС бойца

Автор: Андрей Василюк

3 апреля в зоне проведения ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сулима Сергей Алексеевич 1980 года рождения. Военный погиб от подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщил городской председатель Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

"Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб лучанин Сулима Сергей Алексеевич, 1980 г.р., главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892", - говорится в сообщении.

Мэр выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Пресс-центр штаба ООС сообщил, что один украинский боец подорвался на мине возле Шумов, он погиб.

2 апреля оккупанты более 20 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов пострадали двое военных и гражданский.

Как рассказали в штабе ООС, гражданский пострадал в результате попадания мины боевиков в его дом. Раненого госпитализировали в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в период с апреля 2014 года до августа 2020 года жертвами мин и взрывчатки стали 42 ребенка.

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