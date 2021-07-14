UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

Автор: РБК-Украина

Вечером вторника, 13 июля, в результате огня вражеского артиллерийского обстрела на Донбассе погиб Андрей Беляев. Он служил в 57 отдельной мотопехотной бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Никопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в районе с. Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122 мм и 152 мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Левонтийович, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и один боец был травмирован.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбассвоенные