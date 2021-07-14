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Боевики обстреляли Донбасс из артиллерии и минометов: в рядах ООС раненые и погибший

Новина українською →
Украина, Среда 14 июля 2021 08:09
Боевики обстреляли Донбасс из артиллерии и минометов: в рядах ООС раненые и погибший Фото: боевики обстреляли Донбасс, есть погибший и раненые (facebook com mod/milrus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 13 июля и продолжили обстрелы сегодня с утра. В результате один украинский воин погиб, шестеро получили ранения и один боец был травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Недалеко от Южного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное возле Донецка враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра. В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

Также в направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра. Возле Причепиловка российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Недалеко от Луганского по нашим позициям велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также оккупанты запускали беспилотники типа "Орлан-10" - зафиксировано 2 таких полета.

В результате этих обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще пять военных получили ранения, еще один - боевое травмирование.

"Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что по состоянию на сегодняшнее утро зафиксирован еще один обстрел в районе Луганского, в результате чего был ранен еще один наш боец.

"Противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - сказано в отчете ООС.

Напомним, боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику. Беспилотники ОБСЕ заметили танки, гаубицы, пушки и другое вооружение на оккупированной территории.

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