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Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Автор: РБК-Україна

Увечері вівторка, 13 липня, в результаті вогню ворожого артилерійського обстрілу на Донбасі загинув Андрій Бєляєв. Він служив у 57 окремій мотопіхотній бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нікопольського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Вчора ввечері, 13 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в районі с.Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу зі 122 мм і 152 мм калібру бойових позицій 57 окремої мотопіхотної бригади загинув наш земляк, нікопольчанин Бєляєв Андрій Левонтійович, 1982 року народження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один український воїн загинув, шестеро отримали поранення і один боєць був травмований.

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