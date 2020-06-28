Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

Вчера в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Погибший был в звании сержанта.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook.

По информации тернопольского городского головы, вчера из жизни ушел украинский военный Иван Дедюха.

Отметим, военный погиб в результате подрыва на неизвестном боеприпасе.

Фото: погибший военнослужащий "Айдара"

Напомним, вчера вблизи Старогнатовки двое военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве, в результате чего один из них погиб.

Добавим, вчера на Донбассе пострадали трое украинских военных.

Кроме того, с начала 28 июня украинские позиции уже дважды попадали под обстрел боевиков.