Стало відоме ім'я загиблого вчора на Донбасі військового

Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Загиблий мав звання сержанта.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал у Facebook.

За інформацією тернопільського міського голови, вчора з життя пішов український військовий Іван Дедюха.

Зазначимо, військовий загинув в результаті підриву на невідомому боєприпасі.

Фото: загиблий військовослужбовець "Айдару"

Нагадаємо, вчора поблизу Старогнатівки двоє військовослужбовців підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої, внаслідок чого один з них загинув.

Додамо, вчора на Донбасі постраждали троє українських військових.

Крім того, з початку 28 червня українські позиції вже двічі потрапляли під обстріл бойовиків.