Стало известно имя погибшего солдата на Донбассе

На Донбассе в результате обстрела боевиков 26 мая погиб младший сержант Виталий Лимборский. Военному было 24 года.

Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде им. "Рыцарей зимнего похода" в Facebook.

Отмечается, что военный погиб в результате попадания вражеской пули в голову.

"Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщали, что в Донецкой области вечером 26 мая боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, в результате погиб украинский военный.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала суток боевики на Донбассе один раз нарушали режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных вблизи Новотроицкого из гранатометов, украинские военные не пострадали.

Кроме этого сообщалось, что Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала днями 10 неопознанных танков вблизи линии разведения со стороны боевиков.