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Стало известно имя погибшего солдата на Донбассе

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 14:33
Стало известно имя погибшего солдата на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Эдуард Шахов погиб в результате снайперского обстрела

На Донбассе 4 сентября в результате обстрелов боевиков погиб боец "Азова" Эдуард Шахов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что украинский военный погиб в результате снайперского обстрела в районе Светлодарской дуги. Шахов был командиром отделения в подразделении третьей роты второго батальона.

"4 сентября на Светлодарской дуге от пули снайпера погиб Эдуард Шахов псевдо "Шах". Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. Шах родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке. Ему было всего 26 лет", - говорится в сообщении.

Стало известно имя погибшего солдата на Донбассе

Напомним, на протяжении 4 сентября боевики 12 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки на Донбассе боевики усиливают позиции на передовой. Вооруженные формирования РФ увеличивают количество военной техники и артиллерийских установок. Также на оккупированных территориях в Луганске и Донецке начали военные учения с участием военных из Ростова.

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