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Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе военного

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 30 сентября на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военный. От пули боевиков умер военнослужащий Алексей Стрижак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленодольскую городскую территориальную общину.

"30 сентября в зоне проведения ООС, защищая свою Родину, погиб наш земляк - военнослужащий Стрижак Алексей Владимирович, 1982 года рождения.
Сердце Алексея остановилось. Но Герои не умирают! Они будут жить до тех пор, пока мы о них помним", - говорится в сообщении.

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Донбасс