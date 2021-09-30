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Стало відомо ім'я загиблого сьогодні на Донбасі військового

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 30 вересня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий. Від кулі бойовиків помер військовослужбовець Олексій Стрижак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленодольську міську територіальну громаду.

"30 вересня в зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк - військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилося. Але герої не вмирають! Вони будуть жити до тих пір, поки ми про них пам'ятаємо", - йдеться в повідомленні.

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Донбас