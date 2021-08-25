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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Автор: РБК-Украина

На Донбассе 24 августа погиб украинский военный Александр Аксенов. Он получил смертельное ранение в ходе обстрела позиций в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Борисполя Владимира Борисенко.

"Печальная весть с Востока ... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет", - отметил Борисенко.

Отметим, вчера вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрелов погиб еще один украинский военный.

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