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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

Автор: РБК-Україна

На Донбасі 24 серпня загинув український військовий Олександр Аксьонов. Він отримав смертельне поранення в ході обстрілу позицій в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Борисполя Володимира Борисенка.

"Сумна звістка зі Сходу ... У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було всього 38 років", - зазначив Борисенко.

Зазначимо, вчора збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілів загинув ще один український військовий.

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