Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного

По сообщению 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, во время снайперского обстрела на Донбассе вчера погиб житель Житомира Алексей Золин. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается, у погибшего остались родители и дочь. О том, когда похоронят защитника сообщат позже.

"Сержант Алексей Сергеевич Золин родился 11 июля 1984. Служил по контракту в 30-й ОМБ с 2018 года. Погиб 19 марта 2020 во время снайперского обстрела от огнестрельного ранения в голову", - сказано в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 19 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации военные из состава операции Объединенных сил понесли потери.

Отметим, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека число жертв, связанных с конфликтом на Донбассе (за период с 14 апреля 2014 года до 15 февраля 2020 года) составляет порядка 13 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается.