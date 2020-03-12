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Миссия ООН назвала число жертв за 6 лет войны на Донбассе

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 14:56
Миссия ООН назвала число жертв за 6 лет войны на Донбассе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За весь период войны на Донбассе погибли около 13 тысяч человек

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека число жертв, связанных с конфликтом на Донбассе (за период с 14 апреля 2014 года до 15 февраля 2020 года) составляет порядка 13 тысяч человек. Об этом говорится в отчете Миссии ООН.

Как отмечается, 13 000-13 200 погибших (минимум 3350 гражданских лиц, примерно 4100 украинских военнослужащих и примерно 5650 членов вооруженных групп) и 29-31 тыс. раненых (около 7-9 тыс. гражданских лиц, 9,5-10,5 тыс. украинских военнослужащих и 12,5-13,5 тыс. членов вооруженных групп).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять в украинских солдат, фатально ошибается. Украинский президент отметил, что сейчас делается все для урегулирования конфликта на Донбассе.

Также украинский президент заявил, что у Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

До этого Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы никто не думал с ней воевать.

Также сообщалось, что российский президент хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России.

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