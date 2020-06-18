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Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

Новости » Происшествия     18.06.2020 - 12:06
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца
Фото: ситуация на Донбассе обострилась (mil.gov.ua)

На Донбассе погиб военный из Волынской области Илья Струк

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб старший солдат Илья Струк. Он проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.

Об этом говорится в сообщении Волынской областной государственной администрации.

Сообщается, что Струк был уроженцем села Летничье, Владимир-Волынского района. Вчера он во время боевого дежурства получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Волынская ОГА выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Кроме того, командование Военно-морских сил уточнило, что Струк был матросом и погиб во время обстрела со стороны противника.

Отметим, накануне в зоне боевых действий на Донбассе обострилась ситуация; противник за сутки совершил 14 обстрелов в районе населенных пунктов Орехово, Крымское, Шумы, Луганское, Опытное, Водяное, Пищевик, Авдеевка, Попасная, Пески и Невельское.

Напомним, в результате этих обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Ранее стало известно, что Офис президента Украины подготовил поправки к законопроекту об особом статусе Донбасса; поправки касаются, в том числе, имплементации так называемой "формулы Штайнмайера", которая регулирует проведение местных выборов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Донбассобстрелгибель
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