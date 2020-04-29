Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца

В ходе вчерашнего обстрела на Донбассе погиб украинский военный Алексей Лисин родом из Запорожской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 93 отдельной моторизованной бригады.

Сообщается, что Лисин погиб вечером 28 апреля на боевом посту в Луганской области в результате обстрела. Боец был родом из Запорожской области, вступил в бригаду в прошлом году, когда подразделение стояло на Авдеевском направлении.

У погибшего осталась двенадцатилетняя дочь.

Напомним, сегодня в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе еще один украинский военный получил боевое травмирование. В частности, боец пострадал в результате снайперского обстрела на позициях возле Новомихайловки Донецкой области. Военный госпитализирован, ему оказали медицинскую помощь. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Также сообщалось, что украинские военные открыли прицельный ответный огонь с использованием штатного вооружения. На данный момент потери пророссийских боевиков уточняются.