Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі бійця

У ході обстрілу на Донбасі загинув український військовий Олексій Лісін родом з Запорізької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 93 окремої моторизованої бригади.

Повідомляється, що Лісін загинув увечері 28 квітня на бойовому посту у Луганській області в результаті обстрілу. Боєць був родом із Запорізької області, вступив до бригади минулого року, коли підрозділ стояв на Авдіївському напрямку.

У загиблого залишилася дванадцятирічна дочка.

Нагадаємо, сьогодні в результаті обстрілу з боку незаконних збройних формувань на Донбасі ще один український військовий отримав бойове травмування. Зокрема, боєць постраждав в результаті снайперського обстрілу на позиціях біля Новомихайлівки Донецької області. Військового госпіталізовано, йому надали медичну допомогу. Потерпілий знаходиться в задовільному стані.

Також повідомлялося, що українські військові відкрили прицільний вогонь у відповідь з використанням штатного озброєння. На даний момент втрати проросійських бойовиків уточнюються.