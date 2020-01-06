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Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе

Новости » Общество     06.01.2020 - 15:57
Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе
Фото: Сергей Рацун (facebook.com)

Сергей Рацун погиб в результате обстрелов боевиков

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела погиб украинский военный Сергей Рацун. Об этом говорится в сообщении группы "Родная Славутчина" в Facebook.

Сергей Рацун являлся жителем города Славута Хмельницкой области. Ему было 43 года.

"Вследствие вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения. О времени и месте прощания с героем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 5 января, в зоне ООС один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков. Еще один боец погиб в результате подрыва на мине. Всего боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Также сообщалось, что 6 января боевики на Донбассе обстреляли украинских военных из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. В результате обстрела потерь среди украинских военных нет. Силы ООС не открывали огонь в ответ.

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