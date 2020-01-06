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Стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 15:57
Стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі
Фото: Сергій Рацун (facebook.com)

Сергій Рацун загинув в результаті обстрілу бойовиків

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил в внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий Сергій Рацун. Про це йдеться в повідомленні групи "Рідна Славутчина" Facebook.

Сергій Рацун був жителем міста Славута Хмельницької області. Йому було 43 роки.

"Внаслідок ворожого обстрілу, в зоні проведення ООС загинув український герой, житель міста Славути Рацун Сергій Петрович, 1976 року народження. Про час і місце прощання з героєм буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 5 січня, в зоні ООС один український військовослужбовець загинув в результаті обстрілу бойовиків. Ще один боєць загинув в результаті підриву на міні. Всього бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню з використанням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Також повідомлялося, що 6 січня бойовики на Донеччині обстріляли українських військових з гранатометів АГС і кулеметів великого калібру. В результаті обстрілу втрат серед українських військових немає. Сили ООВ не відкривали вогонь у відповідь.

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