Стало известно имя нового тренера Манчестер Юнайтед

В понедельник, 29 ноября, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил временного главного тренера команды до конца сезона-2021/2022. Им стал 63-летний немецкий специалист Ральф Рангник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление пресс-службы "МЮ" .

"Манчестер Юнайтед" рад объявить о назначении Ральфа Рангника временным менеджером до конца сезона, при условии соблюдения правил рабочей визы", - говорится в сообщении клуба.

При этом уточняется, что по истечении этого периода стороны договорились, что он продолжит работу консультанта еще в течение двух лет.

"Ральф - один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он принесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне", - заявил спортивный директор "МЮ" Джон Мерто.