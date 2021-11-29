Стало известно имя нового тренера Манчестер Юнайтед
В понедельник, 29 ноября, английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" назначил временного главного тренера команды до конца сезона-2021/2022. Им стал 63-летний немецкий специалист Ральф Рангник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление пресс-службы "МЮ".
"Манчестер Юнайтед" рад объявить о назначении Ральфа Рангника временным менеджером до конца сезона, при условии соблюдения правил рабочей визы", - говорится в сообщении клуба.
При этом уточняется, что по истечении этого периода стороны договорились, что он продолжит работу консультанта еще в течение двух лет.
"Ральф - один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он принесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне", - заявил спортивный директор "МЮ" Джон Мерто.
Отметим, 21 ноября "Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. В клубе заявили, что последние результаты работы Сульшера были "не совсем утешительными", но нельзя не отметить весь вклад, который он сделал для команды на протяжении последних трех лет.
До 2021 года Рангник тренировал "РБ Лейпциг", "Шальке 04", "Хоффенхайм" и другие немецкие клубы.