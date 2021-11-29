Стало відомо ім'я нового тренера Манчестер Юнайтед

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву прес-служби "МЮ" .

"Манчестер Юнайтед" радий оголосити про призначення Ральфа Рангніка тимчасовим менеджером до кінця сезону, за умови дотримання правил робочої візи", - йдеться в повідомленні клубу.

При цьому уточнюється, що після закінчення цього періоду сторони домовилися, що він продовжить роботу консультанта ще протягом двох років.

"Ральф - один з найбільш шанованих тренерів-новаторів в європейському футболі. Він був нашим кандидатом номер один на посаду тимчасового тренера, що відображає безцінні навички, які він принесе з майже чотирьох десятиліть досвіду. Всі в клубі з нетерпінням чекають можливості попрацювати з ним в майбутньому сезоні", - заявив спортивний директор "МЮ" Джон Мерто.