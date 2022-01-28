Стало известно имя нардепа, задержанного при получении взятки

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 28 января задержали при получении взятки народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. Он подозревается в помощи заключения контрактов с больницей в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря "Слуги народа" Юлию Палийчук .

"Народный депутат Сергей Кузьминых задержан НАБУ", - говорится в сообщении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то он должен ответить по закону. По его словам, партия не будет прикрывать его правонарушения патриотическими лозунгами.

"Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть ни для кого амнистией", - добавил Арахамия.