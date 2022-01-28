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Стало відомо ім'я нардепа, затриманого при отриманні хабара

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 21:29
Стало відомо ім'я нардепа, затриманого при отриманні хабара Фото: народний депутат Сергій Кузьміних (facebook.com/ze.zhytomyr67)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 28 січня затримали при отриманні хабаря народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Він підозрюється в допомозі укладення контрактів з лікарнею в Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

"Народний депутат Сергій Кузьміних затриманий НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що якщо Кузьміних скоїв злочин, то він повинен відповісти за законом. За його словами, партія не прикриватиме його правопорушення патріотичними гаслами.

"Закон один для всіх, незалежно від прізвища та біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути ні для кого амністією", - додав Арахамія.

Нагадаємо, про затримання на хабарі народного депутата стало відомо вдень 28 січня. У НАБУ не назвали його ім'я. Наголошувалося, що його затримали під час отримання грошей у розмірі 558 тисяч гривень.

Зазначимо, днем раніше на хабарі затримано депутата ради Херсонської області.

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