Стало известно имя еще одного погибшего вчера на Донбассе военного

В ходе обострения на Донбассе 5 апреля погиб военнослужащий Владислав Мороз. Он погиб от снайперской пули.
Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Черкасского облсовета и бывший политзаключенный Роман Сущенко.
"На фронте погиб еще один наш земляк, военный с Монастырищины (Черкасская область, село Халаидово) Владислав Мороз. Выражаю глубокие соболезнования папе, маме и сестре героя. Вечная память защитнику Украины", - отметил Сущенко.
По его словам, Мороз служил по контракту, погиб в результате обстрела украинских позиций вблизи населенного пункта Спартак Ясиноватского района Донецкой области.
Напомним, ранее стало известно, что 5 апреля от снайперской пули также умер младший сержант Виктор Гелебрант. По данным командования, на момент гибели боец был на боевом дежурстве.
Сегодня, 6 апреля, украинская сторона снова понесла безвозвратные потери. В частности, в результате обстрела вблизи Невельского погиб украинский военный. Еще один боец погиб от подрыва на мине.