Стало відоме ім'я ще одного загиблого вчора на Донбасі військового

У ході загострення на Донбасі 5 квітня загинув військовослужбовець Владислав Мороз. Він загинув від снайперської кулі.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Черкаської облради та колишній політв'язень Роман Сущенко.

"На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав Мороз. Висловлюю глибокі співчуття татові, мамі і сестрі героя. Вічна пам'ять захиснику України", - зазначив Сущенко.

За його словами, Мороз служив за контрактом, загинув в результаті обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.