Стало известно имя еще одного погибшего военного возле Шумов

В результате вчерашнего вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из города Дубровица Ровенской области. Его звали Максим Абрамович.

Об этом сообщает Дубровицкий городской совет в Facebook.

Военный посвятил службе в Вооруженных силах Украины, он был контрактником и принимал участие в боевых действия в зоне АТО.

В декабре 2020 года он встал на защиту Украины.