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Стало известно имя еще одного погибшего военного возле Шумов

Новина українською → Шумы, Суббота 27 марта 2021 15:06
Стало известно имя еще одного погибшего военного возле Шумов Фото: на Донбассе погиб военный из Ровенской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В результате вчерашнего вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из города Дубровица Ровенской области. Его звали Максим Абрамович.

Об этом сообщает Дубровицкий городской совет в Facebook.

Военный посвятил службе в Вооруженных силах Украины, он был контрактником и принимал участие в боевых действия в зоне АТО.

В декабре 2020 года он встал на защиту Украины.

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Напомним, в результате обстрела позиций ООС возле Шумов 26 марта погибли четверо военнослужащих, еще двое получили ранения. Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра и другого вооружения.

После этого украинская делегация в ТКГ инициировала заседание подгруппы по вопросам безопасности. Однако российская сторона пока не дала своего согласия на проведение заседания.

На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".

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