Стало известно имя еще одного погибшего военного возле Шумов
В результате вчерашнего вражеского обстрела вблизи Шумов на Донбассе погиб военнослужащий из города Дубровица Ровенской области. Его звали Максим Абрамович.
Об этом сообщает Дубровицкий городской совет в Facebook.
Военный посвятил службе в Вооруженных силах Украины, он был контрактником и принимал участие в боевых действия в зоне АТО.
В декабре 2020 года он встал на защиту Украины.
Напомним, в результате обстрела позиций ООС возле Шумов 26 марта погибли четверо военнослужащих, еще двое получили ранения. Оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 миллиметра и другого вооружения.
После этого украинская делегация в ТКГ инициировала заседание подгруппы по вопросам безопасности. Однако российская сторона пока не дала своего согласия на проведение заседания.
На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".