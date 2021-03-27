Стало відоме ім'я ще одного загиблого військового біля Шумів
В результаті вчорашнього ворожого обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець з міста Дубровиця Рівненської області. Його звали Максим Абрамович.
Про це повідомляє Дубровицька міська рада в Facebook.
Військовий присвятив службі у Збройних силах України, він був контрактником і брав участь в бойових діях в зоні АТО.
У грудні 2020 року він став на захист України.
Нагадаємо, в результаті обстрілу позицій ООС біля Шумів 26 березня загинули четверо військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та іншого озброєння.
Після цього українська делегація в ТКГ ініціювала засідання підгрупи з питань безпеки. Однак російська сторона поки не дала своєї згоди на проведення засідання.
На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Великобританії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".