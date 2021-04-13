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Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе от атаки беспилотника

Автор: РБК-Украина

В ходе обострения на Донбассе погиб военный из Черновцов Алексей Мамчий. Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Еще одна трагическая весть с фронта, российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия", - отметил Осачук.

Он также добавил, что младший брат погибшего - Станислав Мамчий - также отдал свою жизнь на фронте.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба ООС заявили, что боец погиб после того, как в районе Майорского Донецкой области беспилотник пересек линию разграничения и сбросил гранаты на украинские позиции. Солдат получил ранения, не совместимые с жизнью, еще двое военных госпитализированы.

Также украинская сторона сообщила, что боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Украинская сторона сообщила об инциденте представителей миссии ОБСЕ.

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