Стало известно имя бойца, погибшего сегодня на Донбассе
Фото: на Донбассе погиб военный Сергей Елисеев (РБК-Украина)
Во вторник, 2 ноября, на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный Сергей Елисеев. Он получил несовместимые с жизнью ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатского легиона.
"Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын.", - говорится в сообщении.
Руководство бригады и весь личный состав выразил соболезнования родным погибшего бойца.
Напомним, сегодня в результате вражеского обстрела погиб военный.