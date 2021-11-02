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Стало відомо ім'я бійця, який загинув сьогодні на Донбасі

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Донбас, Вівторок 02 листопада 2021 20:20
Стало відомо ім'я бійця, який загинув сьогодні на Донбасі Фото: на Донбасі загинув військовий Сергій Єлісєєв (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 2 листопада, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий Сергій Єлісєєв. Він отримав несумісні з життям поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатського легіону.

"Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син.",- йдеться в повідомленні.

Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.

Стало відомо ім'я бійця, який загинув сьогодні на Донбасі

Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинув військовий.

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