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Стало известно имя бойца, погибшего в результате подрыва БМП на Донбассе

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 13:54
Стало известно имя бойца, погибшего в результате подрыва БМП на Донбассе
Фото: Дмитрий Фирсов (facebook.com/93OMBr)

В результате подрыва БМП на взрывном устройстве погиб Дмитрий Фирсов

Во время подрыва боевой машины пехоты в районе операции Объединенных сил погиб командир взвода механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Вооруженных сил Украины лейтенант Дмитрий Фирсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 93-й ОМБр в Facebook.

Как сообщили в "Холодном Яру", погибшему в начале января исполнилось лишь 40 лет.

"Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девяносто третья бригада "Холодный Яр" в пятый раз за эту ротацию теряет бойца.

Напомним, 6 марта на Донбассе боевая машина пехоты подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, в результате чего один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Раненые были госпитализированы в военно-медицинские заведения.

Добавим, что 7 марта в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди подразделений украинских военных.

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